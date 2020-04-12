Кельменецкий районный суд Черновицкой области не оштрафовал мужчину за отсутствие защитной маски в общественном месте, так как в законе не указано, что он должен был ее самостоятельно приобрести или сшить.

Об этом говорится в постановлении суда от 8 апреля.

Согласно документу, 6 апреля в 12:00 мужчина находился на остановке общественного транспорта в селе Нагоряны Черновицкой области без защитной маски. В полиции посчитала, что он нарушил карантинные ограничения по предотвращению распространения коронавируса.

Мужчина же объяснил, что не мог купить в селе защитную маску или изготовить ее, поэтому и пришел на остановку без нее. Бесплатно маску ему никто не предлагал.

В итоге суд решил закрыть дело из-за отсутствия административного правонарушения.

Суд пришел к заключению, что мужчина находился в общественном месте без маски из-за отсутствия средств на ее приобретение, а также из-за невозможности изготовить ее самостоятельно.

При этом, согласно статье 8 закона Украины “О защите населения от инфекционных болезней”, “финансирование профилактических и противоэпидемических мероприятий осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины и местных бюджетов, а в случаях, предусмотренных законом, – за счет средств предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также средств физических лиц”.

В материалах дела отсутствовали доказательства, подтверждающие, что гражданин, согласно закону, за собственные средства должен купить или пошить респиратор либо защитную маску. Также отсутствовали доказательства, что государство ему профинансировало приобретение и изготовление маски и при таких условиях он нарушил карантин.

“Кроме того, в настоящее время в Украине не определены медицинские критерии и не приняты нормативно-правовые акты о случаях и необходимости ношения средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски для защиты органов дыхания, в том числе изготовленных самостоятельно гражданами”, – говорится в решении суда.