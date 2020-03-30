Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.
Как сообщалось ранее, сегодня на внеочередном заседании Верховная Рада не смогла принять за основу законопроект №3279 Кабмина о внесении изменений в закон “О государственном бюджете на 2020 год”. Эти изменения были обусловлены необходимостью выделения средств для борьбы с коронавирусом.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, причиной тому стала неознакомленность с текстом законопроекта некоторых нардепов.
“Почему сегодня депутаты не нашли поддержки в полном объеме? Не все успели ознакомиться”, — сказал он.
Также Шмыгаль заявил, что некоторые депутаты не присутствовали на заседаниях фракций, где обсуждался пакет изменений, и сегодня решили внести правки.
“Мы действительно работали последних пять дней совместно с депутатским корпусом. Закон подготовлен вместе с комитетом, с депутатскими фракциями. Но на заседаниях фракции были не все депутаты, соответственно, захотели ознакомиться, внести корректировки, правки”, — отметил он.
Кроме того, премьер-министр выразил уверенность в том, что через неделю Рада снова рассмотрит законопроект об изменениях в госбюджет, и примет его.
“Я уверен, что через 7 дней этот закон будет еще лучше и будет еще больше соответствовать тем требованиям, с которыми мы сталкиваемся. Пока что мы работаем на том ресурсе, который у нас есть”, — добавил Шмыгаль.
- Накануне стало известно, что Министерство финансов намерено сократить почти на половину финансирование культуры и кино для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. Также было было предусмотрено сокращение расходов на спорт.
- Государственный бюджет за 2019 год был сведен с дефицитом 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП.