Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

Как сообщалось ранее, сегодня на внеочередном заседании Верховная Рада не смогла принять за основу законопроект №3279 Кабмина о внесении изменений в закон “О государственном бюджете на 2020 год”. Эти изменения были обусловлены необходимостью выделения средств для борьбы с коронавирусом.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, причиной тому стала неознакомленность с текстом законопроекта некоторых нардепов.

“Почему сегодня депутаты не нашли поддержки в полном объеме? Не все успели ознакомиться”, — сказал он.

Также Шмыгаль заявил, что некоторые депутаты не присутствовали на заседаниях фракций, где обсуждался пакет изменений, и сегодня решили внести правки.

“Мы действительно работали последних пять дней совместно с депутатским корпусом. Закон подготовлен вместе с комитетом, с депутатскими фракциями. Но на заседаниях фракции были не все депутаты, соответственно, захотели ознакомиться, внести корректировки, правки”, — отметил он.

Кроме того, премьер-министр выразил уверенность в том, что через неделю Рада снова рассмотрит законопроект об изменениях в госбюджет, и примет его.

“Я уверен, что через 7 дней этот закон будет еще лучше и будет еще больше соответствовать тем требованиям, с которыми мы сталкиваемся. Пока что мы работаем на том ресурсе, который у нас есть”, — добавил Шмыгаль.