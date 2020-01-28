Бывший народный депутат и журналист Мустафа Найем прокомментировал информацию о том, что фактически исполняет обязанности специалиста по коммуникациям и пиарщика на своей должности в государственном концерне "Укроборонпром".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, согласно официальному ответу на запрос журналистов, в обязанности Мустафы Найема входит реализация информационной политики концерна; осуществление мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа концерна и его предприятий; организация рекламно-выставочной деятельности; подготовка и организация издание рекламно-информационных материалов; создание фото-видеоматериалов для наполнения сайта, участие в заседаниях уполномоченного органа управления по вопросам деятельности концерна и тому подобное. Также есть и пункт о взаимодействии с органами государственной власти.

Найем отметил, что не занимается вопросами связями концерна со СМИ.

“В последние дни участились запросы относительно моих функциональных обязанностей. Некоторые медиа даже успели получить ответ и написать, что я занимаюсь информационной политикой концерна. На самом деле это не так. Друзья, я не являюсь пресс-секретарем концерна и не занимаюсь вопросами связей концерна со СМИ. Конечно, учитывая свой прошлый опыт я могу помогать в этих вопросах. Но моей главной функциональной обязанностью является взаимодействие Государственного концерна “Укроборонпром” с органами государственной власти “, – написал он.

По его словам, это представительство интересов концерна в отношениях с органами государственной власти, в первую очередь с уполномоченным органом управления концерна, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и органами иностранных государств и международными организациями и других субъектов, которые регулируют деятельность или выступают заказчиками предприятий Концерна .

“В то же время исторически так сложилось, что в моем подчинении находятся также подразделение маркетинга и выставочной деятельности и департамент коммуникации, руководителю которого я целиком и полностью доверяю и контакты которых вы легко найдете на нашем официальном сайте”, – подчеркнул он.

Напомним, 11 ноября бывший народный депутат (8 созыв) Мустафа Найем был назначен заместителем главы концерна “Укроборонпром”. Спустя 10 дней, 21 ноября, экс-нардеп объявил о назначении на должность.

5 декабря в ответ на запрос журналистов Найем сообщил, что его ежемесячный оклад составляет 43 тысячи гривен. Также стало известно, что оклад гендиректора концерна “Укроборонпром” Айвараса Абромавичуса в 10 меньше, чем его заместителя Мустафа Найем.