В Україні залишкові дози вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech отримуватимуть люди зі списків першого й другого етапів вакцинації (згідно з дорожньою картою Міністерства охорони здоров’я).

Про це поінформував в ефірі телеканалу “1+1” заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він нагадав, що раніше дозволялося вакцинувати публічних людей залишковими дозами, проте нещодавно було скасовано відповідний наказ МОЗ.

Відтак залишкові дози препарату від Pfizer отримають люди з груп ризику: зокрема, медичні та соціальні працівники, особи похилого віку.

“Залишки вакцини скасували. Тепер немає такого, що залишками вакцини можуть вакцинуватися публічні особи, щоб популяризувати саме щеплення. Що таке залишки? Наприклад, вакцина Pfizer у шестидозному флаконі. Якщо прокололи п’ять осіб, то може залишитися одна доза. Її можна використати тільки для тих людей, які потрапляли в перший-другий етап (кампанії з вакцинації, – ред.). Це медпрацівники, соцпрацівники, люди похилого віку, для яких можна і потрібно використовувати цю вакцину“, – зазначив Ляшко.

(На відео – з 5:30)

Згідно з даними на сайті МОЗ, в рамках першого етапу вакцинують: медиків, котрі надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19; мешканців інтернатів, будинків догляду за літніми людьми та персонал цих закладів; учасників Операції об’єднаних сил.

У рамках другого етапу почали вакцинувати: літніх людей від 80 років; медичних працівників та персонал, які працюють у закладах охорони здоров’я; соціальних працівників.

Перший і другий етап вакцинації відбуваються в Україні паралельно.

Про те, що публічних людей не вакцинуватимуть залишковими дозами вакцини від Pfizer, заявив сьогодні на брифінгу й очільник МОЗ Максим Степанов. Він нагадав, що раніше підписав відповідний наказ.

“Саме навколо вакцини Pfizer було багато різних розмов, маніпуляцій… Для того, щоб зняти всі питання навколо цієї вакцини й зробити неможливим зловживання, я вніс відповідні зміни до наказу про Дорожню карту вакцинації і заборонив вакцинувати так званими залишковими дозами Pfizer лідерів думок, відомих осіб, політиків й решту“, – наголосив Степанов.

Він нагадав, що щеплення Pfizer першочергово повинні отримати: мешканці геріатричних закладів, тобто будинків для літніх людей, персонал цих будинків, а також рятувальники та прикордонники.

(На відео – з 8:45)

Нагадаємо, що вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.

В березні Pfizer заявила, що її вакцина проти COVID-19 залишається високоефективною через шість місяців з початку її використання.

Також дослідження показали, що ефективність вакцини Pfizer/BioNTech серед підлітків 12-15 років становить 100%.