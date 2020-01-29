Соответствующий пост он обнародовал на своей странице в Facebook.

Первый миф состоит в том, что битва якобы была “очередным поражением”.

Вятрович подчеркнул, что на самом деле украинские военные выполнили поставленную перед ними задачу и задержали наступление превосходящих сил врага, а также нанесли большевикам значительные потери.

“Политическое руководство воспользовалось задержкой большевистского наступления на Киев и успело подписать Брестский договор, ставший международным признанием УНР и основанием для получения военной помощи”, – написал он.

Второй миф состоит в том, что в 1918 году курсантов и студентов “послали на смерть”. Вятрович отметил, что такой подход унижает память героев Крут, потому что они шли на бой сознательно.

“На самом деле среди 520 украинских участников боя, кроме юношей (это не о возрасте, а о курсантах военных школ), были офицеры и солдаты армии УНР (в частности Свободного казачества и Сечевых стрельцов). А что касается “несчастных, которых послали” – такой подход унижает героев Крут (“Карпатской Сечи”, УПА, Небесной сотни, нынешней войны). Они были не безвольными овцами, которые шли на убой. Их жертва – сознательная, и в этом ее главная ценность”, – объяснил Вятрович.