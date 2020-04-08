Сегодня в формате видеоконференции состоялись переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Стороны договорились о дате нового обмена удерживаемыми лицами.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского украинская сторона в Трехсторонний контактной группе инициировала проведение переговорного процесса непрерывно, в формате видеоконференции. Именно в таком формате прошли сегодняшние переговоры. В них принимал участие глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Сообщается, что во время видеоконференции стороны договорились о дате проведения нового обмена удерживаемыми лицами, а также утвердили списки тех, кто будет обменен.

“Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты — не позднее Пасхи”, — говорится в сообщении.

Кроме того, на сегодняшнем заседании ТКГ обсудили вопросы разминирования территорий. Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках.

Переговоры о новых участках разведения сил и средств на Донбассе продолжаются.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске, которое состоялось 11 марта, договорилась о создании “Консультационного совета” — органа, которым фиксируется субъектность самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР”. Документ был подписан главой Офиса Президента Андреем Ермаком, который, по словам дипломата Романа Бессмертного, не имел на это полномочий, и экс-президентом Украины Леонидом Кучмой.