В этот понедельник, 15 марта, организаторы Фестиваля приглашают в гости всех людей из социально незащищенных категорий (среди которых люди с инвалидностью, дети-сироты, многодетные семьи, участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, участники АТО).

Они смогут увидеть более 30-иллюминационных локаций, которые раскрывают таинственный мир Поднебесной. Среди них – легендарная терракотовая армия, большая китайская стена, долина цветов, дерево желаний с волшебными пандами, сычуаньская опера, персонажи древних китайских сказок и легенд. Специальным гостем программы станет гигантский Огненный Лев, с которым можно будет сделать оригинальное фото на память.

Кроме гигантских фигур, гостей ждут костюмированные актеры – аниматоры, аттракционы для взрослых и детей, фуд-корты, тематические зоны с народностью Китая, мастер-классы и интерактивы:

“Мы не первый год проводим этот фестиваль в Киеве и других городах Украины – везде видим к нему большой интерес. И каждый раз мы даем возможность тем, кто по разным причинам не может посетить фестиваль, прийти к нам бесплатно. Очень хочется, чтоб сказочные инсталляции принесли много радости и положительных эмоций людям, которые требуют особого внимания и заботы”, – сказал организатор фестиваля, руководитель компании-оператора Певческого поля Денис Погорелко.

Напоминаем, что фестиваль проходит на территории столичного Певческого поля (ул. Лаврская, 31) и продлится до 28 марта.

Время работы – с 17:00 до 22:00. На входе нужно будет показать удостоверение ребенка.