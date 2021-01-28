Тысячи инвесторов-любителей собрались на Facebook, Instagram, WhatsApp, Signal, Telegram и других популярных платформах после успеха пользователей Reddit с акциями GameStop.

Об этом сообщает агентство Reuters, изучившее сообщества инвесторов-новичков.

Как сообщалось ранее, инвесторы-любители с платформы Reddit скоординировали свои действиями для борьбы с крупными инвесторами. В эпицентре битвы оказалась розничная сеть GameStop и другие компании. В результате акции GameStop достигли невиданных высот.

Теперь то же случилось в социальных сетях. Тысячи инвесторов-любителей также собрались в Facebook, Instagram, WhatsApp, Signal, Telegram, Discord, Clubhouse, Slack и на других платформах. В сообществах инвесторы-новички делятся советами и обсуждают события на рынке акций.

Например, Stone Mound Meezy, менеджер репера 21 Savage, в среду, 27 января, создал сообщество для обсуждения того, как он заработал 40 тысяч долларов на акциях GameStop. Теперь там более 1 тысячи участников. Они побудили других новичков в этом деле заняться инвестициями в других направлениях, например, криптовалюту или компанию Nokia Oyj.

Meezy прислушался к совету участников сообщества и инвестировал в Nokia. Позже он поделился радостью по поводу полученной прибыли: “Если я заработаю 100 тысяч долларов из-за этого дурацкого сообщества… Ох, черт”.

В другом чате в соцсети Clubhouse венчурный капиталист Марк Монро призывал 2500 членов держаться подальше от “акций-мемов”, которые, по его мнению, могут рухнуть к концу недели.

В то же время в Instagram 23-летний Альберт Сампоу, он же @kevin.trades, и его партнер Михир Суктанкар публикуют наблюдения и мнения об акциях. Таким образом они привлекают подписчиков в сообщество Traders Circle X в мессенджере Slack на 8 тысяч человек. За присоединение берут по 2 тысяч долларов. Там они рассказывают, когда стоит покупать ту или иную акцию.

19-летний Суктанкар уверяет, что это нельзя называть советами, потом что ни он, ни его партнер — не профессиональные консультанты. В то же время он отмечает: “Бесплатный контент, который мы выпускаем, ценится многими людьми в торговом сообществе”.

В сложившейся ситуации обвал акций компаний, на которые нацелились новички, может привести к убыткам тысячей людей. Отсутствие профессиональных навыков уже дается в знаки: вышеупомянутый Meezy, к примеру, накануне предлагал акции Nokia, а код прислал для автомобильной компании Nikola. Из-за этого некоторые посмеялись, а другие могли инвестировать “не туда”.

Идея использования социальных сетей для координации действий инвесторов в соцсетях не нова. В начале 2000-х этим целям служили Yahoo Finance и StockTwits.

То, что происходит сейчас, считают эксперты, свидетельствует о смене поколений (новые инвесторы комфортнее чувствуют себя в Интернете), а также о высоком уровне развития приложений вроде Robinhood, ориентированных на начинающих.