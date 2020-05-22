Об этом сообщает издание Vice.
В пятницу, 22 мая, Байден принял участие в программе популярного темнокожего радиоведущего Ленарда Ларри МакКелви (псевдоним Charlamagne Tha God).
В ходе программы экс-вице-президент заявил, что Ленард — “не черный”, если он до сих пор не решил, за кого ему голосовать: за Байдена или за Трампа.
“Послушайте, вы должны увидеться с нами, когда приедете в Нью-Йорк, вице-президент Байден. До ноября еще долго, у нас есть много вопросов”, — сказал Charlamagne Tha God.
“У вас есть много вопросов, но я говорю вам, если у вас есть проблема с выяснением того, со мной вы или с Трампом, тогда вы не чернокожий”, — ответил Байден.
На видео с 17:20 минут
Это заявление Байдена вызвало бурную реакцию в Сети. Многие пользователи поделились сообщениями о том, что эта реплика вызвала у них отвращение к кандидату в президенты. Был создан специальный хештег — #YouAintBlack (“ты не черный”).
Эмоциями по этому поводу поделились, в частности, бывшие члены президентской кампании Берни Сандерса.
Бывший пресс-секретарь Сандерса Брианна Джой Грей отметила, что значительная часть чернокожих избирателей в Висконсине осталась дома в день выборов в 2016 году, когда Трамп победил Хиллари Клинтон.
Она предостерегла, что после этого заявления Байдена может постигнуть та же участь.
Нина Тернер, экс-сопредседатель кампании Сандерса, приветствовала интервью как “потрясающее”. Она подчеркнула, что темнокожим избирателям стоит “выдвинуть требования к своего голосованию”.
Консервативный обозреватель Кэндис Оуэнс отметила, что если бы аналогичную реплику озвучил Трамп, его бы активнее критиковали в Сети.
“Напоминание черным людям: Если вы не делаете ставку для состоятельных белых демократов, “вы не черный”. Просто представьте реакцию СМИ, если Дональд Трамп сказал бы это чернокожему, который задавал вопросы о его политике?”
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