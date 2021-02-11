Об этом он рассказал сегодня на брифинге по итогам съезда “СН”, сообщает корреспондент #Букв.

Вирастюк уточнил, что встречался с Зеленским по этому поводу.

“В этом нет никакого секрета. Я вам могу четко сказать и не буду врать: это было предложение от президента Украины. Я, разумеется, встретился (с Зеленским, – ред.). Когда есть ко мне предложение, я всегда говорю: я настолько благодарный слушатель, что могу прийти и послушать. Конечно, я пришел и послушал, у нас был диалог. У меня были определенные пункты. Я рассказал о своем видении проблемы, именно той проблемы, которую я донес в самом начале (о создании реабилитационных центров для ветеранов, – ред.). Я увидел, что есть отклик, и пошел принимать решение. Вот так было”, – отметил Вирастюк.

По его словам, предложение поступило от Зеленского “в течение последней недели”.

Отвечая на вопрос журналистов, что он думает по поводу своего оппонента на округе – кандидата в народные депутаты от партии “Европейская Солидарность” Маруси Звиробий, Вирастюк сказал: “Я не думаю о Марусе Звиробий”.

Также он добавил, что “не держал руку на пульсе” и не знает о ситуации с “угрозами Звиробий” в адрес президента Зеленского.

“Что касается популярности Маруси Звиробий в регионе и в округе – я буквально недавно находился у мамы в гостях… Я видел реакцию. Я не знаю, или это реакция людей, или это реакция оппонентов, но все билборды, которые я видел (речь идет о билбордах Маруси Звиробий, – ред.), были заляпаны краской”, – заявил Вирастюк.