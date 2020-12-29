Факты собраны по материалам модного глянца Vogue.

Пьер Карден был одним из последних дизайнеров, переживших золотой век моды, который помог создать новый образ Кристиана Диора. Как писала пресса в 1958 году, Карден – единственный парижский кутюрье за ​​пределами Balenciaga, который является не только дизайнером, но и прекрасным закройщиком.

Как отмечает Дана Томас в книге “Deluxe: How Luxury Lost its Lustre”, Карден осуществил революцию в моде, лицензировав массовое производство женской дизайнерской одежды прет-а-порте. В 1959 году это не было общепринято, как сегодня, и этот шаг привел к его временному исключению из Chambre Syndicale de la Haute Couture.

Отчасти мотивация Кардена заключалась в демократизации моды, но по мере роста числа лицензионных и сублицензионных сделок дизайнера его имя существовало независимо от какого-либо продукта.

Вот пять вещей, которые вы могли не знать о легендарном модельере.

Предыстория

После обучения у портного в 17 лет, Карден работал в доме Пакина (тогда возглавляемого Антонио Кастильо), где он помогал создавать костюмы с Жаном Кокто и Кристианом Бераром для сюрреалистического фильма “Красавица и чудовище”. Он также провел некоторое время в Schiaparelli, прежде чем подписать контракт с Christian Dior, где он помог создать коллекцию New Look 1947 года и впечатлил Диора, который позже сказал: “Такие дизайнеры, как Пьер Карден, – это будущее высокой моды”

После того, как Карден начал свой бизнес по пошиву костюмов, Диор обратился к своему протеже, чтобы создать свой костюм для “вечеринки века” Карлоса де Бейстеги в Венеции. Диор присутствовал на церемонии в образе пушистого льва. Кардена так хорошо ценили, что после смерти основателя его считали главным претендентом на руководящий пост в Dior.

Мужская одежда

В то время как образы Кардена в стиле космической эры стали его визитной карточкой, Vogue приписал дизайнеру революцию в мужской одежде, сообщив об открытии в 1966 году бутика Cardin в Бонвит Теллер в Нью-Йорке. Журнал отмечает, что вся его одежда выполнена в сексуальном, элегантном, пышном стиле, а форма подчеркивает мужчину и придает ему рост и молодость.

Карден открыл свой первый мужской магазин – Adam – в 1957 году. Когда в 1960 году пришло время представить свою первую мужскую коллекцию, он сделал это с актерским составом, целиком состоящим из студентов Парижского университета. Карден отдавал предпочтение свободе женщин и мужчин: “Молодость податлива; возраст жесткий. Мне нравится линия, которая движется вместе с телом”, – заявил он в 1958 году. Его непринужденная галантерея действительно вызвала отклик: в 1966 году агентство Reuters сообщило, что оборот мужской одежды дизайнера составил 26 миллионов долларов, что в шесть раз больше, чем у его женского бизнеса.

Женщины

У Кардена всегда был роман с Азией. В 1979 году он провел показ мод для профессионалов в Пекине; еще раньше, в 1961 году, он стал почетным профессором Bunka Fashion College. Во время одного визита он встретил модель Хироко Мацумото, которая, как он позже скажет, “воплощает чистоту, какой я никогда не видел ее ни в ком”. Карден пригласил ее приехать в Париж; в конце концов она стала музой дизайнера. Приезд Мацумото вызвал большой интерес у прессы, и в одном из материалов того времени отмечалось, что “сейчас модель в Париже наслаждается мгновенным успехом, который когда-то был достоянием актрис”.

Кстати, об актрисах. Карден уговорил Жанну Моро уйти от Шанель. По сообщениям СМИ, звезда вышла с улицы Камбон и подошла к Кардену со словами: “Мне нужно снять эту униформу”.

Техническая смекалка

Куратор Йокобоски говорит, что одним из удивительных открытий, которые он сделал при сборке выставки в Бруклинском музее в 2019 году, были “электронные мантии” Кардена около 1967 года выпуска. Они были украшены вышивкой на светодиодах. По его словам, подиум, на котором они были представлены, был затемнен, чтобы усилить эффект.

Более существенным, поскольку он выходит за рамки декоративного оформления, было изобретение в 1968 году “захватывающей, новой ткани, о которой все говорят”. Это сырой технический материал, его можно было подвергать термообработке для сохранения тисненых рисунков. Карден использовал его для изготовления платья из коробки для яиц в 1968 году и включил его в свою знаковую коллекцию Cosmocorps.

Космическая гонка

Карден – единственный гражданский человек, когда-либо надевавший скафандр NASA. Сесил Битон писал, что дизайнер был членом марсианской школы: его юные модели были готовы к любой научной фантастике.

“Их головы защищены защитными шлемами, масками пожарных или кухонными приборами, они выглядят, как груши, торпеды или ракетные ракеты, из легких волосатых материалов. Они находятся в авангарде тех, кто исследует космос”, – писал Битон.

В Париже не было такой молодежи и музыкальной сцены, как в Лондоне. Дизайн космической эры, как объяснила куратор Памела Голбин в статье 2002 года в газете Chicago Tribune, стал метафорой молодежи и будущего во Франции. Это было оптимистичное сообщение о том, как можно превратить себя в современного человека, надев мини-юбки, брюки с эластичными вставками и другую одежду, которая позволит вам двигаться.