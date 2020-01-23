Об этом шла речь в интервью Трампа телеканалу CNBC.

На вопрос журналиста о том, что Трамп думает о главе компании Facebook Марке Цукерберге, американский лидер сперва похвалил его достижения.

“Я бы предпочел, чтобы он просто сделал все, что он собирается делать. Вы знаете, он сделал, он сделал адскую работу! Когда вы думаете об этом … он собирается делать то, что должен делать”, — сказал он.

После Трамп отреагировал на слухи о том, что Цукерберг может присоединиться к президентской гонке.

“Я слышал, он собирается баллотироваться на пост президента. Это не было бы слишком страшно, я не думаю”, — добавил он.

Также Трамп подчеркнул, что у Цукерберга за спиной есть “этот монстр”.

На видео с 16 минуты

Как отмечает издание The Hill, Цукерберга неоднократно называли потенциальным кандидатом в президенты, но руководитель Facebook никогда публично не комментировал сообщения об этом.

В то же время издание Business Insider напоминает о неоднозначном поведении главы Facebook в 2017 году. Тогда Цукерберг отправился в поездку по США, которая выглядела очень похоже на радостное турне перед объявлением о намерении баллотироваться в президенты.

В то же время Цукерберг неоднократно отрицал намерения баллотироваться на государственные должности.

“Некоторые из вас спрашивали, означает ли это, что я баллотируюсь на государственную должность. Я — нет”, — комментировал он.