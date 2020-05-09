Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал боксера Александра Усика на бой без правил, отреагировав на видео, где тот бьет вымышленного критика.

Соответствующее видеообращение он опубликовал в Сети.

Борец отметил, что его реакция отражает мнение о действиях Усика со стороны части украинского общества.

Он сказал, что украинцам смешно наблюдать за тем, как профессиональный боксер стал “специалистом во всем”, комментируя даже вопросы истории, политики, коронавируса, богословья и декоммунизации.

“Особенно смешным было ваше с Ломаченко, про этногенез триединого российского народа имени Кадырова и Путина”, – отметил он.

Грицай заявил, что если спортсмены будут применять свои навыки против прав свободы и человека, то “бандитизм конца Советского союза будет казаться справедливостью и правопорядком”.

“Я и есть тот диванный эксперт, который стебется с твоих “ватных” видео, твоих малограмотных комментариев, с твоих детских стишков и российского сценария, который ты хочешь продвинуть. Я тот самый, кого себе на беду ты вызвал на бой без правил, без любых правил. Я принимаю вызов. После этого боя ты усвоишь урок, что бои без правил, даже для профессионального боксера, являются недопустимыми”, – заявил борец.

Он заявил, что не Усика решать, “чей Крым”, и “что писать и говорить украинцам”.

“Радуйся, что на твое видео под названием “один раз ты можешь войти не в те двери” отозвался именно я. Было бы страшнее, если бы клипы «в последний раз ты можешь подойти не к тому окну» начали бы тебе снимать профессиональные женщины-снайперы или пенсионеры служб отстрела бешеных животных”, – резюмировал борец.