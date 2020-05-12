После переезда в Лос-Анджелес (США) принц Гарри назвал свою новую жизнь "немного сложной".

Об этом сообщает издание Daily Star.

Гарри и Меган Маркл переехали в Калифорнию, после того, как официально покинули королевскую семью. Они пересекли границу как раз перед эпидемией коронавируса.

Ранее на этой неделе подруга Гарри, доктор Джейн Гудолл, рассказала, что он считает “немного сложной” свою новую жизнь в Северной Америке.

Напомним, 35-летний принц Гарри и его 38-летняя супруга Меган Маркл вместе с годовалым сыном Арчи переехали в Лос-Анджелес в конце марта. До этого пара жила в Канаде.

Напомним, с 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи.