Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Nike.

“На этот раз, не делай этого. Не притворяйся, что в Америке нет проблем. Не отворачивайся от расизма. Не принимай невинных жизней, отбираемых у нас. Не оправдывайся. Не думаю, что это не влияет на вас. Не сиди сложа руки и молча. Не думаю, что вы не можете быть частью изменения. Давайте все будем частью изменения”, – говорится в субтитрах.