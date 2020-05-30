Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Nike.
“На этот раз, не делай этого. Не притворяйся, что в Америке нет проблем. Не отворачивайся от расизма. Не принимай невинных жизней, отбираемых у нас. Не оправдывайся. Не думаю, что это не влияет на вас. Не сиди сложа руки и молча. Не думаю, что вы не можете быть частью изменения. Давайте все будем частью изменения”, – говорится в субтитрах.
Adidas, в свою очередь, перерепостил этот ролик и прокомментировал:
“Вместе мы движемся вперед. Вместе мы делаем изменения”.
Together is how we move forward.
Together is how we make change. https://t.co/U1nmvMhxB2
— adidas (at 🏡) (@adidas) May 30, 2020
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