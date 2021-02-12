Президент США Джо Байден раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа за провал подготовки к вакцинации от коронавируса COVID-19.

Соответствующее заявление он сделал, выступая в Национальном институте здравоохранения, информирует издание Axios.

Заявление Байдена прозвучало вскоре после того, как его администрация подписала контракты с компаниями Pfizer и Moderna на закупку дополнительных 200 млн доз вакцины от коронавируса.

Во время выступления Байден раскритиковал Трампа за “невыполнение своей работы по подготовке к масштабной вакцинации сотен миллионов американцев”.

“В то время как ученые сделали свою работу по открытию вакцин в рекордно короткие сроки, мой предшественник – я буду предельно откровенен – не выполнил свою работу по подготовке к масштабной задаче вакцинации сотен миллионов американцев”, – подчеркнул Байден.

Он добавил, что Трамп “не заказал достаточное количество вакцины”.

“Он не мобилизовал достаточно людей для проведения вакцинации. Он не создавал федеральных центров вакцинации, куда люди могли пойти и сделать прививки. Когда я стал президентом три недели тому назад, у Америки не было плана вакцинации большей части страны. Это был большой беспорядок”, – отметил Байден.

По словам президента США, теперь понадобится некоторое время, чтобы исправить провалы в подготовке к вакцинации.

“Потребуется время, чтобы исправить это, хочу быть откровенным с вами… Мы начали с первого дня”, – сообщил он.

Байден проинформировал, что к концу июля в США должно быть достаточно вакцины для вакцинации 300 млн граждан.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более 34,7 млн человек в стране получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.