Об этом он сообщил в Facebook.

Резников отметил, что с вечера понедельника находится на самоизоляции.

“Сегодня получил результаты ПЦР-теста. Положительный. Я и без ПЦР человек оптимистично положительный, но тест подтвердил это наверняка. Чувствую нормально. Запахи, вкусы – все ок, обрадовался, почувствовав аромат жареного лука. Температура немного выше нормы. А легкая ломота в теле – как после занятий спортом. И, как приятно, но вот причины не радуют. Голос – конкуренция Высоцкому. Такой, с приятной хрипотцой. Но не пою, потому что жена не выдержит”, – отметил он.

Резников также решил, то ли пошутить, то ли показать свои знания в латыни. Сначала он написал латинскими буквами слово “не обосремся” и добавил латинское слово venceremos, что значит “мы победим”.

“Ну что ж, как говорится – nevceremos! Ой, точнее – venceremos! Всем вам здоровья, берегите себя и близких, ну и 36,6 в каждый дом. Крепко виртуально обнимаю всех!” – написал он.