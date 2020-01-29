Не выдержала критики: Зеленская удалила Facebook-страницу спустя 3 дня ее существования

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на страницу Зеленской в соцсети.
Напомним, 27 января в Facebook появился официальный блог первой леди Украины Елены Зеленской, который мгновенно привлек всеобщее внимание пользователей и они буквально завалили первый пост комментариями.
Елена Зеленская сообщила подписчикам, что теперь будет делать информативные публикации и писать лонгриды в соцсети Facebook, а Instagram останется только для эмоций.
“Добро пожаловать на мою Facebook-страницу! Все о наших с командой инициативах, проектах, планах и ходе их реализации, мерах, визитах, рабочих встречах – здесь. А также – впечатления, ощущения, мысли. Спасибо, что вы со мной!” – написала Елена Зеленская.
Стоит отметить, что менее чем за два дня под публикацией пользователи соцсети оставили почти 4 тыс. комментариев и основная масса их была не в пользу Елены Зеленской и ее супруга – президента Украины.
Спустя три дня существования страница первой леди Украины пропала. Так, по состоянию на 30 января, страницы Зеленской в Facebook не существует.
#Буквы пытаются получить комментарий от пресс-службы Елены Зеленской.
Напомним, украинцы стали чаще критиковать и писать гневные комментарии под постами президента Украины Владимира Зеленского в Instagram.
- Ранее пользователи соцсетей раскритиковали внешний вид первой леди, которая, как уверяет Офис президента, вместе с супругом находится в султанате Оман с официальным визитом.