Не выдержала критики: Зеленская удалила Facebook-страницу спустя 3 дня ее существования

Напомним, 27 января в Facebook появился официальный блог первой леди Украины Елены Зеленской , который мгновенно привлек всеобщее внимание пользователей и они буквально завалили первый пост комментариями.

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на страницу Зеленской в соцсети.

Елена Зеленская сообщила подписчикам, что теперь будет делать информативные публикации и писать лонгриды в соцсети Facebook, а Instagram останется только для эмоций.

“Добро пожаловать на мою Facebook-страницу! Все о наших с командой инициативах, проектах, планах и ходе их реализации, мерах, визитах, рабочих встречах – здесь. А также – впечатления, ощущения, мысли. Спасибо, что вы со мной!” – написала Елена Зеленская.

Стоит отметить, что менее чем за два дня под публикацией пользователи соцсети оставили почти 4 тыс. комментариев и основная масса их была не в пользу Елены Зеленской и ее супруга – президента Украины.

Спустя три дня существования страница первой леди Украины пропала. Так, по состоянию на 30 января, страницы Зеленской в Facebook не существует.

#Буквы пытаются получить комментарий от пресс-службы Елены Зеленской.

Напомним, украинцы стали чаще критиковать и писать гневные комментарии под постами президента Украины Владимира Зеленского в Instagram.