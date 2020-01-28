Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили бывшему нардепу о подозрении в декларировании неправдивой информации.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

“28 января 2020 НАБУ и САП сообщили бывшему народному депутату Украины о подозрении в внесении заведомо недостоверных данных в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины)”, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в декларациях 2015-2018 годах и декларации, поданной перед увольнением (в августе 2019 года), нардеп не указал:

финансовые обязательства в размере 52 млн грн;

недвижимость за рубежом стоимостью 2,32 млн швейцарских франков (по сегодняшнему курсу около 58 млн гривен или 2,38 млн долларов);

наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%, что в денежном эквиваленте составляет более 467 тыс. грн.

Имя народного депутата не сообщается.