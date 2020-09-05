Ветер подпортил первый день ГогольFestа, заставив музыкантов группы "ДахаБраха" перенести свое выступление на воскресенье. Как бы там ни было, ветер не задул, а только зажег фестиваль.

Процесс подготовки фестиваля показывает читателям #Букв наш корреспондент.

Планировалось, что группа “ДахаБраха” откроет фестиваль на сцене на воде.

Впрочем, из-за погодных условий осуществить задуманное не удалось.

Позже в своем Facebook команда фестиваля объяснила, что группа была готова выступать при любой погоде, однако, когда уходили последние катера от набережной, началась гроза, поднялся сильный ветер и сорвал покрытие со сцены.

В результате песни звучали в записи, а выступление группы перенесли на 20:00 6 сентября в гостинице “Фрегат” в Херсоне.

Небольшая “заминка” с открытием фестиваля, впрочем, никак не повлияла на праздничное настроение. На локации Urban Cad до 4:00 ночи (или утра) звучали DJ-сеты от DJ Кара Феликс, DJ Tapolskyi, DJ AnnaKey, 3D Nation, DJ V. Barocco.

В рамках фестиваля предусмотрено 6 локаций: большая и малая сцены ХОАМДТ им. Кулиша, отель “Фрегат” и Urban Cad (двор, ангар и dark side).

Программа фестиваля разделена на 6 частей: театральная, музыкальная, специальные события, ночная, перформативная и образовательная.

Все события Dream GogolFest проходят согласно требованиям МОЗ в связи с введением карантина.