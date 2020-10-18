Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский обозвал журналиста проекта "Бигус" за то, что он сфотографировал припаркованный с нарушением автомобиль нардепа.

Об этом рассказывают #Буквы.

Так, журналист Максим Опанасенко сфотографировал автомобиль BMW, который был припаркован в неположенном месте и который потом эвакуировали.

Фотографии журналист подписал: “Кто-то запарковался как рОгуль. Кто бы это мог быть … Ммм … Александр Дубинский, не знаете чье?”

Под публикацией народный депутат подтвердил, что данное авто его, но при этом решил обозвать журналиста: “Машина моя. Штраф уплачен. Не завидуй, лох”.

Стоит отметить, что примерно половиной всех активов Дубинского владеет мама нардепа Алла Березовская. В частности, из 17 автомобилей семейства 7, включая Maserati, принадлежат матери нардепа.

Дубинский прокомментировал этот так: “Мама любит скорость”.

Напомним, что это не первый раз, когда Дубинский позволяет себе обзывать журналистов.

В марте корреспондент Кристофер Миллер зафиксировал встречу премьер-министра Алексея Гончарука с главой Офиса Президента Андреем Ермаком в ресторане в Киеве. Дубинский, комментируя это, назвал журналиста “бродячим животным”.

В свою очередь Миллер рассказал об этом инциденте в соцсетях. Дубинский отреагировал на это едким постом, в котором подшутил над недовольством Миллера и назвал его журналистом “помоечного” издания.

В сентябре 2019 пятый президент Украины праздновал 54-й день рождения. Дубинский решил поздравить его, продемонстрировав своеобразное чувство юмора: “С днем рождения, п*дор”