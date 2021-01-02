Не обеднели, а разбогатели: Bloomberg назвал самых богатых людей 2020 года

Известные мировые миллиардеры не только не обеднели за год пандемии коронавируса, но и сумели приумножить свое состояние.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

По состоянию на начало января 2021 года состояние 500 самых богатых людей на земле увеличилось еще на 1,8 триллиона долларов США. Суммарно их состояние составляет около 7,6 трлн долларов США.

Эксперты Bloomberg заявили, что в 2020 году уровень богатства подскочил на рекордный 31%. Это самый большой скачок за 8 лет индекса миллиардеров.

5 богачей из 500 владеют состоянием свыше 100 млрд долларов.

Топ-10 самых богатых людей 2020 года:

Джефф Безос – основатель платформы онлайн-покупок Amazon.com Inc, его состояние оценивается в 190 млрд долларов США.

Илон Маск – основатель компании Tesla, его состояние оценивается в 170 млрд долларов США.

Билл Гейтс – американский предприниматель и общественный деятель, основатель и акционер Microsoft, его состояние оценивается в 132 млрд долларов США.

Бернар Арно – президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, его состояние оценивают в 114 млрд долларов США.

Марк Цукерберг – основатель Facebook, его состояние оценивается в 104 млрд долларов США.

Уоррен Баффет – акционер Apple, IBM и других успешных проектов, его состояние оценивается в 87,6 млрд долларов.

Ларри Пейдж – соучредитель Google, его состояние оценивается в 82,4 млрд долларов США.

Стив Баллмер – генеральный директор Microsoft, его состояние оценивается в 80,4 млрд долларов.

Сергей Брин – сооснователь Google, его состояние оценивается в 79,8 млрд долларов.

Ларри Эллисон – американский предприниматель, бывший генеральный директор Oracle и крупнейший акционер компании NetSuite, его состояние оценивается в 79,7 млрд долларов.