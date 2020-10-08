Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался от участия в предвыборных дебатах 15 октября из-за того, что их планируют провести в виртуальном режиме.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что Комиссия по дебатам приняла решение провести их онлайн. Спустя час после этой новости Дональд Трамп в интервью Fox Business заявил, что виртуальные дебаты для него неприемлемы.

“Я не собираюсь тратить время на виртуальные дебаты”, – заявил он.

Трамп отметил, что не видит смысла вести политическую дискуссию, сидя за компьютером. Более того, он уверен, что члены Комиссии по дебатам пытаются таким образом защитить его оппонента Джо Байдена.

Президент США уверен, что ему удалось победить конкурента в первом раунде дебатов.

Глава предвыборного штаба Трампа Билл Степьен поддержал его позицию. Он заявил, что накануне дебатов Трамп опубликует несколько отрицательных тестов на коронавирус, чем подтвердит отсутствие опасности для участников мероприятия.

В штабе кампании Байдена заявили, что ждут второго раунда дебатов с нетерпением независимо от того, в каком формате их проведут.

Напомним, что следующий раунд дебатов между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и кандидатом Джо Байденом состоятся онлайн через COVID-19. Дебаты должны состояться 15 октября.