Видео обнародовано ГСЧС в Facebook.

Как отметили в творческой школе, “Поджог” – не просто песня, это крик души спасателей, артистов этой школы и природы. Его сняли с целью привлечь внимание общественности к сжиганию травы, которая уничтожает нашу землю.

Отмечается, что клип был снят на настоящем пепелище.

“Некоторые из детей, впервые оказавшись в мертвом лесу, не смог удержать слез. А случайная находка сгоревшей птички никогда не забудется никому. Поджог – это преступление! Дети, которые видели собственными глазами последствия, вряд ли когда нибудь решатся жечь траву. И каждый из создателей мечтает, чтобы все зрители клипа и слушатели песни также встали на защиту природы! Именно поэтому финал клипа оптимистичный”, – отметил автор клипа.