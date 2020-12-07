Бывший IT-предприниматель и глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров не смог ответить на вопрос о том, как пропатчить KDE2 под FreeBSD.

Это произошло во время его интервью Янине Соколовой для проекта “Рандеву” на “5 канале”.

Во время интервью журналистка задавала Федорову вопросы, предложенные зрителями. Один из таких вопросов — “Как пропатчить KDE2 под FreeBSD?”. Ответа у Федорова не было.

“Не знаю, о чем это. Ну может это какая-то техническая вещь, которую понимают специалисты нашей IT-компании, которую мы создали”, — ответил он.

На видео с 42:27

Как известно, Михаил Федоров — 29-летний украинский IT-предприниматель и государственный деятель. В 2014 году он окончил Запорожский национальный университет (социология и управления). В том же году он баллотировался в Верховную Раду от либертарианской партии “5.10”.

В 2015 году Федоров основал компанию SMMSTUDIO, специализировавшуюся на рекламных кампаниях в социальных сетях.

Спустя 4 года он присоединился к команде кандидата в президенты Владимира Зеленского, будучи руководителем digital-направления его кампании. Затем он вновь баллотировался в парламент (на этот раз — от “Слуги народа”, №6 в списке), но стал советником президента по цифровому направлению.

Впоследствии Федоров стал самым молодым министром в истории Украины, будучи назначенным на должность вице-премьера — министра цифровой трансформации.

Федоров является инициатором электронного сервиса государственных услуг “Дия”, поддерживает и продвигает идею построения “цифрового государства”.

Однако из ответа на вопрос Соколовой следует, что бывший IT-предприниматель и глава Минцифры не знаком ни с известной в IT-сфере шуткой о KDE2 и FreeBSD, ни с упомянутыми в нем терминами.

Как пропатчить KDE2 под FreeBSD?

История шутки

“Как пропатчить KDE2 под FreeBSD?” — популярная в Сети шутка, родившаяся из вымышленного диалога, который мог бы произойти на просторах канала #anime в русскоязычном Интернете начала 2000-х.

– Добрый день, это канал об аниме?

– Да.

– Как мне пропатчить KDE2 под FreeBSD?

Суть шутки заключалась в том, что пользователь, которому нужна помощь с программным обеспечением, задал этот вопрос не пользователям тематических каналов, а ценителям аниме, многие из которых к тому времени были специалистами в IT-сфере.

Со временем цитата стала известной благодаря цитатнику Bash.org.ru, испытывала немало трансформаций, пародировалась. Примечательно, что распространению шутливой цитаты не мешало то, что многие не понимали, что такое “патчить”, KDE2 и FreeBSD.

Впоследствии шутка начала распространяться и за пределами Интернета. В частности, во время пресс-конференций лидеров государств именно этот вопрос неоднократно становился одним из самых популярных.

Например, в 2007 году рассказывать, как пропатчить KDE2 под FreeBSD, пришлось Виктору Ющенко.

“Уважаемые друзья, пропатчить могут помочь программисты Секретариата Президента в разных операционных схемах. Второй вариант — советовал бы пользоваться новым программным обеспечением и не морочить себе голову”, — сказал он в ответ на вопрос.

Что же такое KDE2 и FreeBSD?

FreeBSD — это UNIX-подобная операционная система, которая была создана в 1993 году на базе патчей пользователей системы 386BSD.

С середины 200о-х годов и до сих пор FreeBSD остается самой популярной из операционных систем семейства UNIX, созданных на основе разработок Калифорнийского университета в Беркли. Все они бесплатны и имеют открытый исходный код.

FreeBSD хорошо зарекомендовала себя как система для построения интранет- и интернет-серверов.

FreeBSD и сегодня используют как платформу на многих крупных серверах такие компании, как Yahoo, Apache Corporation, Sony Japan и тому подобное. К слову, Orbis OS для консоли PlayStation 4 основана на кастомизированной версии FreeBSD.

K Desktop Environment 2 (KDE2) — это графическая среда для UNIX-подобной операционной системы.

А под “патчить KDE2 под FreeBSD”, соответственно, следует понимать процесс настройки графической среды для системы. Тонкостями реализации этого непростого процесса пользователи и делились на тематических каналах.