Это произошло во время его интервью Янине Соколовой для проекта “Рандеву” на “5 канале”.
Во время интервью журналистка задавала Федорову вопросы, предложенные зрителями. Один из таких вопросов — “Как пропатчить KDE2 под FreeBSD?”. Ответа у Федорова не было.
“Не знаю, о чем это. Ну может это какая-то техническая вещь, которую понимают специалисты нашей IT-компании, которую мы создали”, — ответил он.
На видео с 42:27
Как известно, Михаил Федоров — 29-летний украинский IT-предприниматель и государственный деятель. В 2014 году он окончил Запорожский национальный университет (социология и управления). В том же году он баллотировался в Верховную Раду от либертарианской партии “5.10”.
В 2015 году Федоров основал компанию SMMSTUDIO, специализировавшуюся на рекламных кампаниях в социальных сетях.
Спустя 4 года он присоединился к команде кандидата в президенты Владимира Зеленского, будучи руководителем digital-направления его кампании. Затем он вновь баллотировался в парламент (на этот раз — от “Слуги народа”, №6 в списке), но стал советником президента по цифровому направлению.
Впоследствии Федоров стал самым молодым министром в истории Украины, будучи назначенным на должность вице-премьера — министра цифровой трансформации.
Федоров является инициатором электронного сервиса государственных услуг “Дия”, поддерживает и продвигает идею построения “цифрового государства”.
Однако из ответа на вопрос Соколовой следует, что бывший IT-предприниматель и глава Минцифры не знаком ни с известной в IT-сфере шуткой о KDE2 и FreeBSD, ни с упомянутыми в нем терминами.
Как пропатчить KDE2 под FreeBSD?
История шутки
“Как пропатчить KDE2 под FreeBSD?” — популярная в Сети шутка, родившаяся из вымышленного диалога, который мог бы произойти на просторах канала #anime в русскоязычном Интернете начала 2000-х.
– Добрый день, это канал об аниме?
– Да.
– Как мне пропатчить KDE2 под FreeBSD?
Суть шутки заключалась в том, что пользователь, которому нужна помощь с программным обеспечением, задал этот вопрос не пользователям тематических каналов, а ценителям аниме, многие из которых к тому времени были специалистами в IT-сфере.
Со временем цитата стала известной благодаря цитатнику Bash.org.ru, испытывала немало трансформаций, пародировалась. Примечательно, что распространению шутливой цитаты не мешало то, что многие не понимали, что такое “патчить”, KDE2 и FreeBSD.
Впоследствии шутка начала распространяться и за пределами Интернета. В частности, во время пресс-конференций лидеров государств именно этот вопрос неоднократно становился одним из самых популярных.
Например, в 2007 году рассказывать, как пропатчить KDE2 под FreeBSD, пришлось Виктору Ющенко.
“Уважаемые друзья, пропатчить могут помочь программисты Секретариата Президента в разных операционных схемах. Второй вариант — советовал бы пользоваться новым программным обеспечением и не морочить себе голову”, — сказал он в ответ на вопрос.
Что же такое KDE2 и FreeBSD?
FreeBSD — это UNIX-подобная операционная система, которая была создана в 1993 году на базе патчей пользователей системы 386BSD.
С середины 200о-х годов и до сих пор FreeBSD остается самой популярной из операционных систем семейства UNIX, созданных на основе разработок Калифорнийского университета в Беркли. Все они бесплатны и имеют открытый исходный код.
FreeBSD хорошо зарекомендовала себя как система для построения интранет- и интернет-серверов.
FreeBSD и сегодня используют как платформу на многих крупных серверах такие компании, как Yahoo, Apache Corporation, Sony Japan и тому подобное. К слову, Orbis OS для консоли PlayStation 4 основана на кастомизированной версии FreeBSD.
K Desktop Environment 2 (KDE2) — это графическая среда для UNIX-подобной операционной системы.
А под “патчить KDE2 под FreeBSD”, соответственно, следует понимать процесс настройки графической среды для системы. Тонкостями реализации этого непростого процесса пользователи и делились на тематических каналах.
- Ранее член наблюдательного совета “Укрзализныци” Сергей Лещенко не смог ответить на вопрос, какой ширины колея украинской железной дороги.