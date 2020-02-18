Глава таможенной службы Максим Нефьодов рассказал о влиянии чиновника администрации беглого президента Виктора Януковича Валерия Хорошковского на его работу.

Об этом он заявил в интервью “РБК-Украина”.

Ранее экс-глава Офиса президента говорил о том, что Хорошковский консультирует таможню, но денег за это не получает.

“Ничего не изменилось с того времени. И Богдан – я всем говорю, почитайте его интервью – говорил, что Хорошковский консультирует Офис президента, а не меня”, – пояснил Нефьодов.

Он подчеркнул, что к нему лично Хорошковский “не приходит”, “не звонит” и “не советует”.

“Ко мне господин Хорошковский не приходит, не звонит мне, не дает советов по поводу кадров”, – отметил он.