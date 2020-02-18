Об этом он заявил в интервью “РБК-Украина”.
Ранее экс-глава Офиса президента говорил о том, что Хорошковский консультирует таможню, но денег за это не получает.
“Ничего не изменилось с того времени. И Богдан – я всем говорю, почитайте его интервью – говорил, что Хорошковский консультирует Офис президента, а не меня”, – пояснил Нефьодов.
Он подчеркнул, что к нему лично Хорошковский “не приходит”, “не звонит” и “не советует”.
“Ко мне господин Хорошковский не приходит, не звонит мне, не дает советов по поводу кадров”, – отметил он.
- На пресс-марафоне 10 октября Президент Украины Владимир Зеленский признался, что тайно встречался с миллиардером и чиновником времен президентства Виктора Януковича Валерием Хорошковским в своем Офисе на улице Банковой в Киеве. Однако глава государства наотрез отказался сообщать детали этой встречи, а вопросы на эту темы вызывали у него раздражение.
- СМИ показали, как Хорошковский ездил к Зеленскому на Банковую.
- Глава Офиса Президента Андрей Богдан не отрицает, что миллиардер и одиозный чиновник времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский помогает новой власти, бесплатно консультируя в вопросах работы таможни.