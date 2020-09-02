Нежелание партии Святослава Вакарчука объединяться с национально-патриотическими силами и координировать с ними свои действия на местных выборах может усилить в Украине влияние "русского мира".

Об этом в интервью интернет-изданию “Главком” заявил бывший народный депутат Верховной Рады Леонид Емец.

“После заявления руководителя “Голоса” (Киры Рудик — ред.) о том, что у нас главный враг — Петр Порошенко и “ЕС”, я понял, что “Голос” ни с кем объединяться явно не планирует”, – подчеркнул политик.

Он напомнил, что если бы в 2019 году на парламентских выборах в Киеве “Голос”, “Европейская солидарность” и отдельные политики договорились о сотрудничестве, то в столице “Слуги народа” не смогли бы выиграть на нескольких округах.

Емец подчеркнул, что такая позиция партии “Голос” может привести к тому, что на следующих выборах “русский мир”получит преимущество, часть общества этого не примет и это закончится реальным расколом Украины. Поэтому, по его мнению, сейчас “не то время, когда мы должны играть в какие-то персональные истории”.

Политик считает, что неуступчивость “Голоса” может привести к поражению демократических сил на местных выборах в Киеве, чего нельзя допустить.

“Киев — это стратегическая высота с двумя миллионами избирателей. Это столица, которая важна для определения, куда дальше двигаться, наша страна. Ни для кого не секрет, что по Киеву под разными брендами, но за российские деньги, идет ряд команд, которые финансируют вроде местные застройщики из партии ОПЗЖ. А столица архиважна как часть политической жизни, поэтому отдавать столицу “русскому миру” нельзя”, – заявил Емец.

Экс-депутат убежден, что задача патриотических партий одна – “сильное, независимое, европейское Украинское государство”.

“И сегодня это все концентрируется в едином простом задании – не дать “русскому миру” уничтожить нашу страну. И вот в этом формате я призываю всех объединяться в одну команду”, – подчеркнул он в интервью.