Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый обратился к Правительству с просьбой оказаться финансовую поддержку аграриям Бессарабии в связи с небывалой засухой.

Соответствующий пост Куцый опубликовал в Facebook.

В этом году на юге Одесской области наблюдается страшная засуха. Аграрии региона потеряли 0,5 млн га озимых — около 50% от всех посевов. Ожидается, что урожая будет собрано втрое меньше, чем в прошлом году.

“Агропредприятиям Бессарабии грозит банкротство, а бюджету — значительная нехватка средств. Если в прошлом мы собрали 3,7 млн тонн урожая, то в этом, по прогнозам, сможем выйти лишь на 1,2 млн тонн”, — отметил Куцый.

Во время встречи с главой ОГА фермеры Болградского района сообщили, что в этом году их убытки, связанные с засухой, могут составить около 2 млрд гривен.

Председатель облгосадминистрации обратился к Правительству и банкам с просьбой оказать помощь аграриям региона.

“Ситуация с АПК настолько критическая, что мы уже направили несколько обращений и рассчитываем на помощь Кабмина. Кроме того, ОГА обратилась в банковские учреждения, чтобы те отсрочили погашение кредитов или предоставили льготные условия для сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи. Собираем предложения для технического решения проблемы”, — отметил Куцый.