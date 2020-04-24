Об этом свидетельствуют данные рейтинга компании IQ Air.
Рейтинг составила компания IQ Air, которая занимается приборами для измерения загрязнения атмосферы и решением этой проблемы. Также компания ведет постоянный мониторинг качества воздуха.
Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 159 (вредно).
По состоянию на утро пятницы воздух Киева оказался самым грязным в мире. В пятерку рейтинга, кроме Киева, также вошли Кувейт (Кувейт), Дели (Индия), Брюссель (Бельгия) и Шанхай (Китай).
- Ранее сообщалось, что качество воздуха в Киеве и соседних областях нормализировалось.
- Где можно в Интернете отследить уровень загрязнения воздуха.