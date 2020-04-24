24 апреля Киев снова занял первую строчку в рейтинге городов мира с самым загрязненным воздухом.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга компании IQ Air.

Рейтинг составила компания IQ Air, которая занимается приборами для измерения загрязнения атмосферы и решением этой проблемы. Также компания ведет постоянный мониторинг качества воздуха.

Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 159 (вредно).

По состоянию на утро пятницы воздух Киева оказался самым грязным в мире. В пятерку рейтинга, кроме Киева, также вошли Кувейт (Кувейт), Дели (Индия), Брюссель (Бельгия) и Шанхай (Китай).