Недавнее обострение ситуации в Луганской области из-за атаки оккупантов не повлияет на планы по дальнейшему разведению сил на Донбассе.

Об этом в интервью изданию LB.ua заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Так, отвечая на вопрос, “можно ли говорить о том, что бой под Золотым-1 поставил под угрозу разведение сил в следующих запланированных точках”, он отметил:

“Нет. В самом Золотом, в предполагаемой зоне разведения, было спокойно. Непосредственно зона не обстреливалась”.

Атаку оккупантов Загороднюк назвал “операцией, которая не удалась”.

По словам министра, целей у нее могло быть несколько: срыв переговоров, расшатывание общественной ситуации либо же попытка занять позиции украинских войск.

“Вариантов может быть несколько: попытка сорвать какие-то переговоры или расшатать общественную ситуацию. Может, занять какие-то позиции, что сделать им не удалось. Данные нашей разведки позволят говорить о целях более точно. В результате боя погиб один военнослужащий. С той стороны – четыре. Думаю, в следующий раз они хорошо подумают, прежде чем наступать. Мы достойно ответили на атаку”, – подчеркнул Загороднюк.

Он добавил, что на мировой арене “на фоне России, которая устраивает обстрелы, мы выглядим куда сильнее”.