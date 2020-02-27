Об этом в интервью изданию LB.ua заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Так, отвечая на вопрос, “можно ли говорить о том, что бой под Золотым-1 поставил под угрозу разведение сил в следующих запланированных точках”, он отметил:
“Нет. В самом Золотом, в предполагаемой зоне разведения, было спокойно. Непосредственно зона не обстреливалась”.
Атаку оккупантов Загороднюк назвал “операцией, которая не удалась”.
По словам министра, целей у нее могло быть несколько: срыв переговоров, расшатывание общественной ситуации либо же попытка занять позиции украинских войск.
“Вариантов может быть несколько: попытка сорвать какие-то переговоры или расшатать общественную ситуацию. Может, занять какие-то позиции, что сделать им не удалось. Данные нашей разведки позволят говорить о целях более точно. В результате боя погиб один военнослужащий. С той стороны – четыре. Думаю, в следующий раз они хорошо подумают, прежде чем наступать. Мы достойно ответили на атаку”, – подчеркнул Загороднюк.
Он добавил, что на мировой арене “на фоне России, которая устраивает обстрелы, мы выглядим куда сильнее”.
- 18 февраля под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В результате начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области с самого утра – вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). В результате боевых действий погиб украинский воин, трое были ранены и двое контужены.
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