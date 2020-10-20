Бывшему главе Государственной налоговой службы Украины сообщили о подозрении в злоупотреблении властью. Инцидент связан с недополучением более 2 млрд гривен госбюджетом.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Во вторник, 20 октября, замгенпрокурора сообщил бывшему глав ГНС Сергею Верланову о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК (злоупотребление властью и служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для юридического лица использование власти и служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам).

По данным следствия, Верланов незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн.

“Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС Украины было доначислено рентной платы за пользование недрами одним из крупнейших металлургических комбинатов страны. Таким образом, бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов”, — пояснили в Офисе генпрокурора.

По мнению Верланова, подозрение Офиса генпрокурора является необоснованным и политически мотивированным. Дело, как он отметил, связано с предприятием “АрселорМиттал”.

“Генпрокуратура, которая должна стоять на страже законности, выполняет заказы политиков. Обвинения в отношении меня абсолютно безосновательны и являются очередным образцом юридического трэша, что скоро докажу. Буду защищать себя и те реформы, ради которых я пришел на государственную службу”, — заверил он.

Напомним, 24 апреля Кабинет Министров Украины уволил с должностей руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефедова и Сергея Верланова.

Их освобождение инициировал тогдашний глава Минфина Игорь Уманский, поскольку бюджет якобы недополучал около 5 млрд грн ежемесячно через схемы с НДС.

Уволенный Верланов подал заявление в Офис генпрокурора против Уманского, обвиняя его в ложном сообщении о преступлении.