В Институте массовой информации считают, что недопуск некоторых СМИ на встречу с президентом Владимиром Зеленским в Херсонской области, является препятствием деятельности журналистов.

Об этом в комментарии #Буквам сообщила руководительница отдела мониторинга свободы слова ИМИ Екатерины Дячук.

В ИМИ отметили, что власть не должна делить СМИ на лояльные и нелояльные.

“Поскольку лояльные журналисты, мы все понимаем, это те журналисты, которые не будут объективно освещать все позиции сторон и будут делать некую “теплую ванную” для власти. В том числе, это сейчас делается для господина Зеленского”, – сказала Дячук.

Она добавила, что в последнее время ограничение представителей СМИ во время поездок Зеленского наблюдается регулярно.

“Мы фиксируем такую тенденцию, что в регионах во время рабочих поездок наблюдается такая ограниченность определенных СМИ и это аргументируется карантинными ограничениями, например, такой случай мы зафиксировали в начале июня на Хмельнитчине, когда также журналисты жаловались, что их не допускают освещать рабочий визит господина Зеленского. Сейчас у нас произошел такой инцидент в Херсоне. И собственно, то, что журналисты организовали такой флешмоб, когда они выходят с пустыми страницами, это показывает как раз саморегуляцию медиаобщества на региональном уровне и это к себе внимание привлекает и выносит эту ситуацию на всеукраинский уровень, потому что мы видим, что этот флешмоб вышел за пределы Херсонской области”, – отметила представительница ИМИ.

Она также отметила, что аккредитация не должна быть условием допуска или недопуска журналиста на мероприятия, которые проводит власть.

“Относительно того, аккредитация или не аккредитация, мы знаем, что есть в законе “Об информации” статья 26 и там четко говорится, что даже если есть и аккредитация – она не должна быть условием допуска или недопуска журналиста на мероприятия, которое проводит власть. Следовательно, в этой ситуации, которая произошла сегодня в Херсоне мы можем видеть признаки препятствования профессиональной деятельности журналистов”, – пояснила она.

По словам Дячук, в ИМИ заметили тенденцию, что требования по ограничению журналистов выдвигает Офис президента и это объясняется карантинными ограничениями.

“Вместе с тем, если местная власть делает списки аккредитации, то она должен иметь документы, где будут прописаны ограничения, на которые они ссылаются. Например, постановление Кабмина. […] Такая закрытость власти у нас наблюдается, и эта тенденция с карантином усилилась. В некоторых моментах очень “хорошо” использовать какие-то карантинные ограничения для недопуска журналистов, которые не нравятся власти”, – добавила она.