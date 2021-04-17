Covid-19 Украина

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Недостатньо доказів того, що наша COVID-вакцина викликає тромби, – Johnson & Johnson

Вчені компанії Johnson & Johnson запевнили, що у них недостатньо даних про те, що їхня вакцина проти COVID-19 викликає тромби.

Суббота, 17 апреля 2021, 09:00

Про це повідомляє американський канал CNN.

“Наразі даних недостатньо, щоб встановити причинно-наслідковий зв’язок між цими подіями та вакциною Ad26.COV2.S”, – заявили розробники.

У компанії зазначили, що тісно співпрацюють з експертами й регуляторними органами різних країн для оцінки даних, а також підтримують відкриту передачу цієї інформації професіоналам охорони здоров’я та громадськості.

Вчені пояснюють, що J&J раніше припинила пізні випробування вакцини після одиничного випадку рідкісного захворювання, щоб впевнитися у безпеці препарату. Тоді було встановлено, що “явного причинно-наслідкового зв’язку немає”, і комісія з контролю за безпекою погодилася, що випробування можна продовжити.

Вакцину дозволили до використання у США. Компанія виявила шість випадків тромбозу серед 7,2 мільйона введених вакцин. Випадки траплялися через 7-14 днів після щеплення. Тому J&J заявляє, що частота утворення тромбів після вакцинації є “надзвичайно низькою”.

“Потрібно більше доказів для роз’яснення спостереження тромботичної тромбоцитопенії в осіб, які отримують вакцину проти COVID-19”, – йдеться у листі вчених.

  • Напередодні представники Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб США закликали лікарів і пацієнтів стежити за симптомами, які можуть вказувати на надзвичайно рідкісну, але серйозну форму тромбозу в головному мозку. Раніше такі симптоми виявили у шести жінок, які отримали вакцину Johnson & Johnson.
  • Водночас у Сполучених Штатах не збираються забороняти використання однодозової вакцини проти коронавірусу від компанії Johnson & Johnson. Наразі йдеться лише про паузу – від кількох днів до кількох тижнів
Теги: COVID-вакцина, Johnson & Johnson, тромб

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