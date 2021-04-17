Недостатньо доказів того, що наша COVID-вакцина викликає тромби, – Johnson & Johnson

Вчені компанії Johnson & Johnson запевнили, що у них недостатньо даних про те, що їхня вакцина проти COVID-19 викликає тромби.

Про це повідомляє американський канал CNN.

“Наразі даних недостатньо, щоб встановити причинно-наслідковий зв’язок між цими подіями та вакциною Ad26.COV2.S”, – заявили розробники.

У компанії зазначили, що тісно співпрацюють з експертами й регуляторними органами різних країн для оцінки даних, а також підтримують відкриту передачу цієї інформації професіоналам охорони здоров’я та громадськості.

Вчені пояснюють, що J&J раніше припинила пізні випробування вакцини після одиничного випадку рідкісного захворювання, щоб впевнитися у безпеці препарату. Тоді було встановлено, що “явного причинно-наслідкового зв’язку немає”, і комісія з контролю за безпекою погодилася, що випробування можна продовжити.

Вакцину дозволили до використання у США. Компанія виявила шість випадків тромбозу серед 7,2 мільйона введених вакцин. Випадки траплялися через 7-14 днів після щеплення. Тому J&J заявляє, що частота утворення тромбів після вакцинації є “надзвичайно низькою”.

“Потрібно більше доказів для роз’яснення спостереження тромботичної тромбоцитопенії в осіб, які отримують вакцину проти COVID-19”, – йдеться у листі вчених.