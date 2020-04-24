Нефьодов о своем увольнении: «не выполняли задачи»

Об этом он написал в Facebook.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины во время сегодняшнего внеочередного заседания уволил с постов руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефьодова, а также его заместителей.

Комментируя это, Нефьодов заявил, что гордится тем, что уволили не только его, а также связал решение правительства с тем, что его команда не была согласна “выполнять задачу”.

“Горжусь тем, что пришлось освобождать не только меня, а и всех заместителей. Не нашлось никого, кто бы согласился “выполнять задачу”. Спасибо всей команде, вы все лучше, чем я заслуживал, как руководитель. Стоим”, — написал он.

Пост Нефьодов дополнил своем снимком в футболке с надписью “Добби свободен”.