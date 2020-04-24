Нефьодов о своем увольнении: «не выполняли задачи»

Об этом он написал в Facebook.
Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины во время сегодняшнего внеочередного заседания уволил с постов руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефьодова, а также его заместителей.
Комментируя это, Нефьодов заявил, что гордится тем, что уволили не только его, а также связал решение правительства с тем, что его команда не была согласна “выполнять задачу”.
“Горжусь тем, что пришлось освобождать не только меня, а и всех заместителей. Не нашлось никого, кто бы согласился “выполнять задачу”. Спасибо всей команде, вы все лучше, чем я заслуживал, как руководитель. Стоим”, — написал он.
Пост Нефьодов дополнил своем снимком в футболке с надписью “Добби свободен”.
- Напомним, во время работы на посту главы Минфина Игорь Уманский инициировал отставки главы Государственной налоговой службы Сергея Верланов и главы Гостаможенной службы Максима Нефедова, поскольку бюджет якобы недополучал около 5 млрд грн ежемесячно из-за схем с НДС.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что команда президента обеспокоена ситуацией с коррупцией в налоговой службе и на таможне, где, по словам Уманского, “контрабас” как шел, так и идет. В результате Уманский стал советником Ермака. Его деятельность, по словам главы ОПУ, будет связана с искоренением схем в налоговой и таможне.
- 24 апреля Рада приняла решение о создании Временной следственной комиссии, которая расследует факты, озвученные Уманским.