Covid-19 Украина

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Нефьодов о своем увольнении: «не выполняли задачи»

Максим Нефьодов прокомментировал свое увольнение с должности главы таможенной службы. 

Пятница, 24 апреля 2020, 20:30

Об этом он написал в Facebook.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины во время сегодняшнего внеочередного заседания уволил с постов руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефьодова, а также его заместителей. 

Комментируя это, Нефьодов заявил, что гордится тем, что уволили не только его, а также связал решение правительства с тем, что его команда не была согласна “выполнять задачу”.

“Горжусь тем, что пришлось освобождать не только меня, а и всех заместителей. Не нашлось никого, кто бы согласился “выполнять задачу”. Спасибо всей команде, вы все лучше, чем я заслуживал, как руководитель. Стоим”, — написал он.

Пост Нефьодов дополнил своем снимком в футболке с надписью “Добби свободен”.

Фото: Максим Нефьдов / Facebook

Теги: таможня, Нефьодов

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