Об этом сообщает пресс-службе суда.
“Максим Нефьодов просит ОАСК восстановить его в должности Председателя Государственной таможенной службы. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что истец просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабмина от 24 апреля “Об увольнении Нефьодова Максима Евгеньевича с должности Председателя Государственной таможенной службы Украины” и просит восстановить его в указанной должности.
Также Нефьодов просит ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.
Суд пока решает вопрос об открытии производства по этому иску.
- 24 апреля Кабинет Министров Украины уволил с постов руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефьодова и Сергея Верланова. Сейчас обязанности председателя таможни временно исполняет Игорь Муратов, а председателя налоговой – Михаил Титарчук.