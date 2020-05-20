Бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов просит Окружной административный суд города Киева признать противоправным и отменить приказ о его увольнении с должности.

Об этом сообщает пресс-службе суда.

“Максим Нефьодов просит ОАСК восстановить его в должности Председателя Государственной таможенной службы. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что истец просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабмина от 24 апреля “Об увольнении Нефьодова Максима Евгеньевича с должности Председателя Государственной таможенной службы Украины” и просит восстановить его в указанной должности.

Также Нефьодов просит ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.

Суд пока решает вопрос об открытии производства по этому иску.