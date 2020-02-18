Глава таможенной службы Максим Нефьодов рассказал о том, что на данный момент заработная плата рядового инспектора составляет около 8 тысяч гривен, но к концу года может вырасти в два раза.

Об этом он заявил в интервью “РБК-Украина”.

На данный момент центральный аппарат обновлен на 80%, руководители таможенных постов обновлены на 40%.

“Этот процесс продолжается. Мы в процессе увольнения 500 таможенников”, – пояснил Нефьодов.

Также в этом году планируется провести переаттестацию, что позволит поднять зарплату “профессиональным и добропорядочным” сотрудникам.

“Профессиональным и добропорядочным сотрудникам я хочу существенно поднять зарплату. А с остальными – постепенно прощаться”, – сказал он.

Что касается уровня зарплат, он пояснил:

“Я хотел бы, чтобы средняя зарплата рядового инспектора составляла к концу года где-то около 15-18 тысяч гривен “на руки”. Сейчас – около 8 тысяч гривен”.