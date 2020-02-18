Об этом он заявил в интервью “РБК-Украина”.
На данный момент центральный аппарат обновлен на 80%, руководители таможенных постов обновлены на 40%.
“Этот процесс продолжается. Мы в процессе увольнения 500 таможенников”, – пояснил Нефьодов.
Также в этом году планируется провести переаттестацию, что позволит поднять зарплату “профессиональным и добропорядочным” сотрудникам.
“Профессиональным и добропорядочным сотрудникам я хочу существенно поднять зарплату. А с остальными – постепенно прощаться”, – сказал он.
Что касается уровня зарплат, он пояснил:
“Я хотел бы, чтобы средняя зарплата рядового инспектора составляла к концу года где-то около 15-18 тысяч гривен “на руки”. Сейчас – около 8 тысяч гривен”.
- Ранее Кабинет Министров Украины решил разделить Государственную фискальную службу на два отдельных органа: на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.
- В октябре глава Государственной таможенной службы (ГТС) Максим Нефьодов сообщил о запуске процесса создания региональной структуры “Новая таможня”.