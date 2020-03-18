Нефть Brent упала ниже $27 первый раз с 2003 года

Об этом сообщает российское агентство “РБК”.
Уточняется, что минимально нефть опустилась до показателя в $26,66, обновив тем самым показатель 30 сентября 2003 года, когда она составляла $26,81.
Сообщается, что цены на майские фьючерсы WTI при этом упала ниже чем $25 за один баррель.
При этом сообщается, что на своем максимуме (в январе 2020 года) стоимость одного барреля нефти Brent составляла более чем $71.
Отмечается, что на фоне конфликта между нефтедобывающими странами и распространения эпидемии нового атипичного коронавируса стоимость нефти может дешеветь и далее.
- Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть упали на 31 % – это худший показатель с 1991 года.
- Вслед за падением цен на нефть падают европейские фондовые индексы.
- В Международном энергетическом агентстве считают, что из-за коронавируса упадет и спрос на нефть.