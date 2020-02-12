Нефтегазовая компания из Норвегии Aker BP намерена использовать четвероногих роботов Boston Dynamics для повышения безопасности своих сотрудников.

Об этом сообщается на сайте компании.

Компания Aker BP, которая работает в сфере добычи нефти и газа на норвежском континентальном шельфе, в течение 2020 года намерена провести несколько тестов с использованием роботов и дронов. Тесты будут направлены на изучение эффективности робототехнических систем в вопросах повышения безопасности сотрудников компании, в том числе — для поиска утечек газа в труднодоступных для людей местах.

Среди роботов, участвующих в этой программе — четвероногий робот Spot, разработанный Boston Dynamics. Компания проверила Spot в условиях, которые имитируют работу на нефтяных и газовых вышках. Робот справился с поставленными задачами.

“Cognite и Aker BP проверили мобильность Spot в смоделированных нефтяных и газовых средах и убедились, что он может добраться к труднодоступным местам на этих объектах”, — отметили в компании.

Вице-президент по развитию бизнеса в Boston Dynamics Майкл Перри положительно оценил этот шаг.

“Мы рады, что такие инновационные партнеры, как Cognite, подтверждают способность Spot снижать риски для людей и обеспечивать ценность для энергетической отрасли”, — сказал он.

Справка. Boston Dynamics была создана в 1992 года специалистом по робототехнике Марком Райбертом на основе инженеров из Массачусетского технологического института (MIT). В 2013 году компанию купила корпорация Google, однако впоследствии она была продана из коммерческих соображений. Boston Dynamics получила известность благодаря разработке военного четвероногого робота BigDog по заказу управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA).

Spot — четвероногий робот, впервые представленный компанией 23 июня 2016 года. Он способен развивать скорость до 1,6 м/сек и осваивать местность с помощью стереокамер, которые в сумме дают угол обзора в 360°. Его вес составляет всего 25 кг, что делает его одним из самых легких роботов.