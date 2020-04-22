Крупнейшая американская нефтяная компания Exxon Mobil начала строить нефтехимический комплекс в Китае стоимотью 10 млрд долларов США.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Сообщается, что американская нефтяная компания Exxon Mobil Corp в среду начала строительство нефтехимического комплекса стоимостью 10 миллиардов долларов США в южно-китайском городе Хуэйчжоу.

Комплекс будет состоять из этиленового завода с производительностью 1,6 млн тонн в год.

Ожидается, что он станет одним из немногих химических проектов в Китае, полностью принадлежащих иностранному инвестору.