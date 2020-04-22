Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
Сообщается, что американская нефтяная компания Exxon Mobil Corp в среду начала строительство нефтехимического комплекса стоимостью 10 миллиардов долларов США в южно-китайском городе Хуэйчжоу.
Комплекс будет состоять из этиленового завода с производительностью 1,6 млн тонн в год.
Ожидается, что он станет одним из немногих химических проектов в Китае, полностью принадлежащих иностранному инвестору.
- В Революционной гвардии Ирана заявили, что запустили первый военный спутник, который вышел на орбиту.