Covid-19 Украина

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Непогода в Украине: МОН советует 7 областям позаботиться о переходе на дистанционное обучение

Министерство образования и науки Украины рекомендует руководителям учебных заведений в 7 областях Украины перейти на дистанционное обучение за осложнения погодных условий.

Среда, 27 января 2021, 20:34

Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

В среду, 27 января, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с резким ухудшением погодных условий в некоторых областях.

По итогам заседания МОН обратилось к руководству учебных заведений Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей со срочным письмом.

МОН советует в период осложнения погодных условий быть готовыми к принятию решения по организации образовательного процесса в дистанционной форме (без посещения учебных заведений).

Кроме того, всем областным департаментам (управлениям) образования и науки, учреждениям высшего образования, предприятиям, учреждениям и организациям, относящимся к сфере управления МОН, рекомендовано принять дополнительные меры по предотвращению переохлаждения участников образовательного процесса на период осложнения погодных условий.

Теги: Міністерство освіти та науки, Міністерство освіти та науки, МОН, непогода

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