Об этом сообщила пресс-служба партии.
“Такие разговоры ключевых игроков команды Президента открывают глаза украинскому обществу. Когда они сами это про себя говорят, что Премьер не осведомлен в экономических вопросах – и это во время кризиса и финансового краха, который сегодня переживает страна, – это значит, что кто-то сознательно бросает нам в руки невежд, которые делают то, что им заказали извне”, – заявила Тимошенко.
Она отмечает, что сейчас не имеет значения, отправит Зеленский Гончарука в отставку или нет. От непрофессионализма нынешней власти Украины спасет только полная ее замена.
“Здесь не вопрос, как теперь они будут переставлять стулья – снимать Гончарука или нет, что они будут делать с Правительством. Эту власть нужно немедленно менять всю – от некомпетентного Президента до каждого некомпетентного чиновника, которого он привел с собой. А также депутатов, которые голосуют за продажу земли, возвращение игорного бизнеса, уничтожение малого и среднего предпринимательства. Их всех надо немедленно убирать”, – убеждена лидер “Батькивщины”.
По ее словам, свою неспособность управлять страной Президент и Премьер признали уже давно.
“Страна эмоционально, основываясь на сериале “Слуга народа”, отдала свою жизнь в руки некомпетентным профанам. Сегодня же выбор простой – или они будут процветать, но тогда страна будет погибать, или страна будет процветать, но тогда уже без них. Пусть они возвращаются в свой бизнес, в свои 95-е кварталы и не отравляют жизнь Украины”, – подытожила Юлия Тимошенко.
- Накануне в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- Алексей Гончарук записал видеообращение после скандала с обнародованными записями “прослушки” якобы из его кабинета. Он сообщил о “массированных атаках” против Правительства в СМИ и соцсетях.
- Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия считает, что обнародованные накануне аудиозаписи с голосом якобы премьера Алексея Гончарука были смонтированы.