Глава парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, комментируя скандал с обнародованием записей совещания у Премьер-министра Алексея Гончарука, в которых он называет себя профаном в экономике и констатирует некомпетентность Президента Владимира Зеленского, заявила, что в Украине нужно изменить не только Правительство, но и всю власть.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

“Такие разговоры ключевых игроков команды Президента открывают глаза украинскому обществу. Когда они сами это про себя говорят, что Премьер не осведомлен в экономических вопросах – и это во время кризиса и финансового краха, который сегодня переживает страна, – это значит, что кто-то сознательно бросает нам в руки невежд, которые делают то, что им заказали извне”, – заявила Тимошенко.

Она отмечает, что сейчас не имеет значения, отправит Зеленский Гончарука в отставку или нет. От непрофессионализма нынешней власти Украины спасет только полная ее замена.

“Здесь не вопрос, как теперь они будут переставлять стулья – снимать Гончарука или нет, что они будут делать с Правительством. Эту власть нужно немедленно менять всю – от некомпетентного Президента до каждого некомпетентного чиновника, которого он привел с собой. А также депутатов, которые голосуют за продажу земли, возвращение игорного бизнеса, уничтожение малого и среднего предпринимательства. Их всех надо немедленно убирать”, – убеждена лидер “Батькивщины”.

По ее словам, свою неспособность управлять страной Президент и Премьер признали уже давно.

“Страна эмоционально, основываясь на сериале “Слуга народа”, отдала свою жизнь в руки некомпетентным профанам. Сегодня же выбор простой – или они будут процветать, но тогда страна будет погибать, или страна будет процветать, но тогда уже без них. Пусть они возвращаются в свой бизнес, в свои 95-е кварталы и не отравляют жизнь Украины”, – подытожила Юлия Тимошенко.