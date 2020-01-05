Об этом сообщает британское издание The Guardian.
В субботу сайт Федеральной депозитарной библиотечной программы ((Federal Depository Library Program) был заменен страницей под названием “Иранские хакеры!”, на которой были размещены изображения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и иранский флаг.
“Мученичество было (для Сулеймани) … наградой за годы неумолимых усилий”, – написано на баннере, размещенном хакерами. Кроме того, на нем изображен президент США Дональд Трамп, которого бьет в лицо кулак, когда мимо пролетали ракеты.
“Это послание от Исламской Республики Иран. Мы не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе — угнетенным народам Палестины, Йемена, Бахрейна, народу и правительству Сирии и Ирака”, – говорилось в послании.
“Это лишь малая часть кибер-способностей Ирана!” – гласил еще один заголовок на странице взломанного сайта.
Портал FDLP публикует для всеобщего доступа правительственную документацию.
В субботу Министерство внутренней безопасности (МВБ) США сообщило, что Тегеран может организовать кибератаку на США после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
- В Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
- Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал своих граждан в Ираке незамедлительно покинуть страну в связи с напряженной ситуацией в регионе.
- Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран осуществит атаки, нацеленные против американцев или американских объектов.
- Великобритания решила усилить меры безопасности на Ближнем Востоке на фоне напряженности в регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.