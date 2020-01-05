Группа хакеров, заявляющая, что она из Ирана, взломала веб-сайт малоизвестного правительственного агентства США и опубликовала там сообщения, обещая месть за убийство высшего военного командира Касема Сулеймани.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

В субботу сайт Федеральной депозитарной библиотечной программы ((Federal Depository Library Program) был заменен страницей под названием “Иранские хакеры!”, на которой были размещены изображения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и иранский флаг.

“Мученичество было (для Сулеймани) … наградой за годы неумолимых усилий”, – написано на баннере, размещенном хакерами. Кроме того, на нем изображен президент США Дональд Трамп, которого бьет в лицо кулак, когда мимо пролетали ракеты.

“Это послание от Исламской Республики Иран. Мы не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе — угнетенным народам Палестины, Йемена, Бахрейна, народу и правительству Сирии и Ирака”, – говорилось в послании.

“Это лишь малая часть кибер-способностей Ирана!” – гласил еще один заголовок на странице взломанного сайта.

Портал FDLP публикует для всеобщего доступа правительственную документацию.

В субботу Министерство внутренней безопасности (МВБ) США сообщило, что Тегеран может организовать кибератаку на США после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.