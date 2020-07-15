Глава аграрного комитета, депутат от фракции "Слуги народа" Николай Сольский получил утром с неизвестного номера совет не голосовать за кадровые вопросы.

Переписку сфотографировал корреспондент #Букв.

В частности абонент подписанный как “Бод последний 2” советовал не голосовать за законопроект №3355, касающийся изменения субъектов декларирования, в частности членов наблюдательного совета Нацбанка (по мнению эксперта Сергея Фурсы там есть много людей аффилированных с олигархом Игорем Коломойским).

Также неизвестный просил не голосовать за кадровые вопросы. Рада сегодня рассматривала персональный состав конкурсных комиссий для Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и ГБР.

Фото: #Буквы

Накануне Сольский получил дружеский совет “них** не голосуй”.