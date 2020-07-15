Переписку сфотографировал корреспондент #Букв.
В частности абонент подписанный как “Бод последний 2” советовал не голосовать за законопроект №3355, касающийся изменения субъектов декларирования, в частности членов наблюдательного совета Нацбанка (по мнению эксперта Сергея Фурсы там есть много людей аффилированных с олигархом Игорем Коломойским).
Также неизвестный просил не голосовать за кадровые вопросы. Рада сегодня рассматривала персональный состав конкурсных комиссий для Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и ГБР.
Фото: #Буквы
Накануне Сольский получил дружеский совет “них** не голосуй”.
- В прошлом месяце #Буквы писали о том, как “cлуги” провалили программу премьера Шмыгаля несмотря на просьбу президента Зеленского ее поддержать. В том демарше приняли участие группы, которые определены как “соросята”, “бородатые” и “группа Богдана”. Среди людей, входящих в последнюю был и Сольский.