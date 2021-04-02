Об этом сообщается в Twitter-аккаунте 365AED.
“Серия смайлов, созданная через нейронную сеть, предназначенная для превращения эскизов в фотореалистичные изображения. Я понятия не имел, что это сработает”, – говорится в сообщении.
По словам коллектива, для создания этих смайликов использовалось коммерчески доступное программное обеспечение.
“Для тех, кто интересуется, мы использовали коммерчески доступное программное обеспечение – мы бы не смогли сделать что-то столь технологичное сами. А голубые слезы и зеленая рвота потом окрасились прямо в нейросети”, – добавили в 365AED.
#FleshEmoji #artEveryDay #day3
A series of emoji fed through a neural network designed to turn sketches of people into photorealistic images. I had no idea this would work. I think I hate them. pic.twitter.com/wICrIC97oV
— 365AED (@365_aed) March 31, 2021
- В интернете появился проект-пародия на Humans of New York, который был посвящен жителям города и их жизни. Вместо реальных историй людей был создан алгоритм, который сочиняет связные истории и генерирует персонажей.