Об этом сообщается в Twitter-аккаунте 365AED.

“Серия смайлов, созданная через нейронную сеть, предназначенная для превращения эскизов в фотореалистичные изображения. Я понятия не имел, что это сработает”, – говорится в сообщении.

По словам коллектива, для создания этих смайликов использовалось коммерчески доступное программное обеспечение.

“Для тех, кто интересуется, мы использовали коммерчески доступное программное обеспечение – мы бы не смогли сделать что-то столь технологичное сами. А голубые слезы и зеленая рвота потом окрасились прямо в нейросети”, – добавили в 365AED.

A series of emoji fed through a neural network designed to turn sketches of people into photorealistic images. I had no idea this would work. I think I hate them. pic.twitter.com/wICrIC97oV

— 365AED (@365_aed) March 31, 2021