Об этом сообщается в Twitter-аккаунте 365AED.

“Серия смайлов, созданная через нейронную сеть, предназначенная для превращения эскизов в фотореалистичные изображения. Я понятия не имел, что это сработает”, – говорится в сообщении.

По словам коллектива, для создания этих смайликов использовалось коммерчески доступное программное обеспечение.

“Для тех, кто интересуется, мы использовали коммерчески доступное программное обеспечение – мы бы не смогли сделать что-то столь технологичное сами. А голубые слезы и зеленая рвота потом окрасились прямо в нейросети”, – добавили в 365AED.

  • В интернете появился проект-пародия на Humans of New York, который был посвящен жителям города и их жизни. Вместо реальных историй людей был создан алгоритм, который сочиняет связные истории и генерирует персонажей.

 