Якщо не контролювати викиди парникових газів, то це може призвести до скорочення стратосфери ще на кілометр до 2080 року.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

З 1980 років стратосфера скоротилася на 400 метрів через викиди парникових газів. Якщо їх не зменшити та не контролювати, то вона скоротиться ще на кілометр до 2080 року. Це може вплинути на роботу супутників, радіозв’язок та систему навігації GPS.

Останнім часом вчені все частіше наголошують на проблемах, які очікують Землю, якщо не вживати заходів для попередження глобальних змін клімату. У квітні науковці повідомили, що через кліматичну кризу змістилася вісь Землі, оскільки масове танення льодовиків перерозподіляє вагу по всій земній кулі.

Наразі товщина стратосфери коливається від 20 до 60 км над поверхнею землі. Під нею міститься тропосфера (місце проживання людей). На цій території вуглекислий газ нагріває та розширює повітря. Через це нижня частина стратосфери підіймається, скорочуючи озоновий шар. Потрапляючи в стратосферу, вуглекислий газ охолоджує повітря, змушуючи його скорочуватися.

Член наукової ради дослідження, Хуан Аньєль з Університету Віго в Орнесі (Іспанія), пояснив, що повідомлення про скорочення стратосфери — сигнал щодо початку надзвичайної кліматичної ситуації планетарного рівня.

“Це шокує…. Це доводить, що ми втручаємося в атмосферу на відстані до 60 км”, – пояснив науковець.

Це перше дослідження, в рамках якого науковці зробили висновок щодо скорочення стратосфери на кілометр до 2080 року. Подальше вивчення цього аспекту дасть змогу зробити більш точні висновки.