Об этом сообщает американское издание Associated Press.

Отмечается, что в некоторых больницах мира наблюдаются необычайно высокие показатели смертности от коронавируса среди пациентов, к которым применялась искусственная вентиляция легких.

Отмечается, что около 50% пациентов, имеющих тяжелые респираторные расстройства, умирают, когда находятся на аппарате ИВЛ. При этом в Нью-Йорке умирает 80% пациентов, которых разместили на вентиляцию.

На данный момент медики еще не установили точную причину высокой смертности на ИВЛ.

“Это может быть связано с тем, в какой форме находились пациенты до заражения. Может быть связано с тем, насколько они заболели к тому времени, когда их поставили на машины. Но некоторые медицинские работники задаются вопросом, могут ли вентиляторы на самом деле усугубить ситуацию у некоторых пациентов, возможно, из-за воспламенения или ухудшения реакции иммунной системы”, – говорится в статье.

По словам доктора Эдди Фана, одним из важных выводов последних десятилетий является то, что медицинская вентиляция легких может усугубить травму. Однако пока это является только предположением.

“Все чаще врачи пытаются сначала использовать другие методы. Один из них заключается в том, что пациенты лежат в разных положениях, в том числе на животе, чтобы лучше проветривать различные части легкого. Другой способ — дать пациентам больше кислорода через носовые трубки или другие устройства. Некоторые врачи экспериментируют с добавлением оксида азота в смесь, чтобы помочь улучшить кровоток и кислород в наименее поврежденных частях легких”, – сказано в материале.

Также, по мнению некоторых экспертов, многие пациенты с коронавирусом находились на аппарате искусственной вентиляции легких слишком долго (по 7, 10 и 15 дней), тогда как пациенты с бактериальной пневмонией обычно находились на аппарате не более двух суток.

“Вентилятор не терапевтический. Это вспомогательная мера, пока мы ждем восстановления тела пациента”, – рассказал доктор Роджер Альварес.