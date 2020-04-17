Об этом сообщает американский канал CNN.

Уточняется, что карантинные меры могут начать облегчать уже с 4 мая в штатах Гавайи, Западная Вирджиния, Монтана и Вермонт.

При этом сообщается, что в штатах Оклахома, Юта, Южная Дакота, Небраска, Арканзас, Северная Дакота и Айова планируют подождать со смягчением карантина ориентировочно до конца июня.

По информации исследователей, при ослаблении карантина будет разработана стратегия, включающая в себя отслеживание контактов инфицированных коронавирусом, изолирование заболевших, а также ограничения массовых собраний людей.

Отмечается, что решения штатов об ослаблении карантинных мер должны быть основаны на том, что показатели развития пандемии коронавируса стали ниже.

По мнению исследователей, Соединенные Штаты прошли пик заболеваемости коронавирусом около двух дней назад.

“Мы наблюдаем снижение заболеваемости, потому что некоторые штаты и местные органы власти, а также, что не менее важно, люди по всей стране стали активнее, чтобы защитить свои семьи, своих соседей, друзей и коллег, уменьшив физические контакты”, сказал директор Института метрики и оценки здоровья Кристофер Мюррей.