Об этом рассказал в интервью #Буквам нардеп от “СН” Александр Качура.

При этом он выразил уверенность, что депутаты все равно проголосуют, поскольку декларировали лозунги об отмене неприкосновенности перед внеочередными парламентскими выборами.

“Некоторые не готовы внутренне, это правда. Но есть принципиальное политическое решение. То есть, они могут на кухне жене сказать, что хотят неприкосновенности, но в любом случае эти люди проголосуют “за”. Потому что они пришли на этих лозунгах и победили на выборах. По-другому, нельзя”, – подчеркнул Качура.

По его мнению, принятие законопроекта об окончательной отмене неприкосновенности позволит опустить нардепов “с небес на землю”.

“Некоторые люди, и не только из нашей фракции откровенно хочу сказать, начали себя как-то по-другому ощущать. Вчерашние какие-то средние предприниматели, они уже сегодня народные депутаты. Поэтому если мы это примем, немного их это опустит с небес на землю и даст возможность оставаться настоящими слугами народа и нашему и следующему созыву”, – заявил Качура.