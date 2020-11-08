Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Так, недалеко от поселка пограничники отдела “Млачевка” остановили автомобиль, груженный древесиной.
Во время проверки документов у 3-х человек, оказалось, что никаких разрешений на лес и его заготовку у мужчин не было. Кроме этого, один из правонарушителей оказался гражданином России, который превысил законные сроки пребывания в Украине.
Сотрудники полиции изъяли микроавтобус и около 3-х кубометров кругляка хвойной породы.
На гражданина РФ составлены административные документы за нарушение ч.1 ст.203 КУоАП “Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины”.
А в действиях мужчин обнаружили признаки уголовных преступлений по ст. 185 УК “Кража” и 246 УК “Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса”.
Фото: ГПСУ
- Ранее сообщалось, что в Харьковской области четверых полицейских подозревают в “крышевании” незаконной вырубки древесины.