Президент США Джо Байден заявил о том, что нелегальные мигранты не могут остаться на территории Америки, но есть несколько исключений.

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Байден пояснил журналистам, что ситуация на южной границе США всегда была напряженной и особо не менялась со сменой правительства. Менялись лишь методы, которыми тот или иной президент пытались сдержать поток мигрантов.

Он напомнил, что став президентом призывал мигрантов не приходить в страну, пока этот вопрос не урегулирован на законодательном уровне. Более ста тысяч мигрантов пересекают американскую границу ежемесячно с тех пор, как Байден стал президентом.

“На 28% увеличилось количество детей, которых привозят в США без родителей, чтобы они могли здесь остаться и строить свою жизнь. Эти люди рискуют жизнью, преодолевая огромный путь, по жаре, проходя через пустыни. Почему это происходит? Потому что в их странах есть проблемы…”, – отметил Байден.

Он отметил, что когда был вице-президентом при президенте Бараке Обаме, разработал специальный законопроект, направленный на то, чтобы выделить специальное финансирование на решение проблем, по которым нелегальные иммигранты попадают в Америку. Но его предшественник, Дональд Трамп, отменил такое постановление и отказался работать с иммигрантами и их проблемами.

“Что мы делаем сейчас? Мы пытаемся принять этих людей и решить возникшие проблемы. Это не потому что я – хороший парень. Это потому, что мы должны это сделать”, – сказал Байден.

Он отметил, что тысячи нелегальных мигрантов уже отправили обратно при его президентской каденции. В первую очередь, обратно отправляют тех, кому исполнилось 18 лет, незамужних и неженатых, реже – семейных. Никогда – детей до 18 лет.

Байден обратил внимание на то, что 70% детей, которые пересекли границу с США – в возрасте 16 или 17 лет.

“Мы не врываем грудных младенцев из рук матерей. Но мы стараемся поскорее забрать всех детей из приютов (на границе). Их там некуда селить”, – сказал президент США.

Он пояснил, что в большинстве случаев дети приходят в США “с номером телефона”. По этому номеру в большинстве случаев удается найти родственников ребенка и передать его в семью.

“Наша главная задача – доставить детей в те места, где их ждут родственники. И установить рамки, как долго дети могут тут находиться и на каких условиях”, – сказал американский лидер.

Байден заявил, что все нелегалы должны вернуться. Проблема в том, что Мексика отказывается принимать их.